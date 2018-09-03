Без поддержки Запада Киев пойдёт на диалог с Россией

03.09.2018, Москва, Владимир Гладков

Для прекращения войны в Донбассе необходимо договариваться с держателями украинской независимости – Германией и США.

Об этом в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить» заявил российский писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос журналистки, Прилепин высказал предположение, что стоит Берлину и Вашингтону перестать поддерживать Киев, и в следующий момент с украинскими властями можно будет вести конструктивный диалог.

«В силу того, что есть интересы США и Германии. Вот если бы они выключили себя из розетки на какое-то время, я не скажу, что тут же зашла бы танковая колонна в Киев, а просто позвонили бы из Москвы и сказали: «Ещё один выстрел, и вам всем бошки просто посносят». И всё, была бы тогда полная тишина. Был бы сразу мир», – считает бывший заместитель командира одного из подразделений ДНР.

Литератор подчеркнул, что Киев пользуется всесторонней поддержкой США и Германии.

«Украина пользуется международной поддержкой в той или иной форме. Из-за этого у них есть ощущение безопасности. Вот это, что мы сейчас порвём на части северного соседа, мы сейчас проведём парад, а потом дойдём до Москвы – всё это, пока «Большой Сэм» за плечом стоит», – отметил Прилепин.

Он предложил решение вооруженного конфликта в Донбассе – договариваться напрямую с западными столицами в обход Киева.

«Надо договориться с настоящими держателями киевской независимости – с Берлином и Вашингтоном», – резюмировал писатель.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что получив информацию о том, что ВСУ готовят полномасштабное наступление на ДНР, писатель и экс-советник главы ДНР Захар Прилепин принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину во время «горячей линии».