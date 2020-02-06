Бежавший в Киев экс-министр Крыма предлагает шантажировать водой Россию

06.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина может возобновить подачу воды в Крым, но если только Россия согласится на введение вопроса полуострова в Нормандский формат переговоров.

Об этом заявил бежавший в Киев экс-министр курортов Крыма Александр Лиев, который в 2014 году поддерживал проведение референдума, однако, не получив кресла в новой власти, решил стать украинским патриотом.

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«Я был главой водного хозяйства Крыма, и ирригационную систему я знаю очень хорошо – это тысячи километров каналов. Чтобы подавать воду в Крым, нам необходимо иметь возможность ею управлять. В условиях оккупации это физически невозможно.

То есть, или признание Крыма как российской территории, чего я не воспринимаю, или без возвращения Крыма в Нормандский формат как темы повестки дня с разговором о том, что это временно оккупированная территория, как ДНР и ЛНР. И тогда в ходе возникновения общих рабочих групп в этом формате, это вполне возможно.

Украине выгодно внести Крым в Нормандский формат и хотя бы начать продавать воду, потому что, вернув Крым, а мы когда-то его вернём, отстроить новую ирригационную систему значительно дороже, чем построить любой мост», – заявил Лиев.

При этом он не стал отрицать, что от отсутствия воды страдают простые жители Крыма.

«Мы перекрыли воду и с точки зрения борьбы с оккупантом, возможно, это действительно правильно, но это очень сильно повлияло на жизнь севера Крыма. Я сам оттуда, из Армянска. Там демографический кризис. Женщины, оставшиеся в сёлах возрастом «60+» – это, кстати, люди, которые говорят на украинском языке в большинстве. Я недавно общался с одной бабушкой из села Правда Первомайского района, она говорит по-украински, рассказывает, что мужчин в деревне практически не осталось, сельского хозяйства практически нет, выжить там никак, ужасного качества питьевая вода, практически её нет, иногда внук привозит из Симферополя», – сообщил беглый экс-министр.

Также, по его словам, с уходом Крыма в Россию испортился и российский курортник.

«Эти люди (интеллигентные – ред.) уже не ездят. Ездят или как первые три года те, кто на ура-патриотизме выехал, сейчас их меньше, или те, кому дали путёвку бесплатно. К этим людям тоже можно иногда относиться с жалостью, они из глубинки, которые ничего в жизни не видели, кроме своего какого-то Саратова, они собрали какой-то тормозок и впервые попали в Крым. Я общаюсь ежедневно с руководителями здравниц, они говорят, что раньше такого не видели, у нас Россия ассоциировалась с другими туристами.

То, что сейчас едет, это такой «Тагил», они пьянствуют, делают глупости, уже есть много видео, какой контингент едет в этом поезде через Керченский мост, какие там поножовщины и пьяные драки. То есть, контингент – трэш», – рассказал Лиев.

Он добавил, что «оккупация» изменила и отельно-ресторанную отрасль. Нынешние рестораны больше похожи на столовые общепитовского типа, уверяет Лиев.

«У этих столовых относительно их ресторанов низкий чек, но этот чек немного дороже среднего ресторана в Киеве. Это дорого и для отдыхающих, и отдыхающие сейчас такие, что в рестораны почти не ходят. Они берут порцию на два-три человека, это очень распространённые там вещи, берут одну порцию пельменей на двух-трёх людей. Они берут со столовой в санатории еду с собой на пляж в этих баночках-судочках, и уже там, на пляже, можно увидеть, как они с «Боярышником», со всеми баночками со столовой потчуют. Это не одиночные случаи, а тенденция», – пожаловался Александр Лиев.