07.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Встреча освобожденных из украинских тюрем политузников – участников Русской весны – прошла в Москве более чем скромно. Если в Киеве борт встречал президент Владимир Зеленский, то в российской столице самым известным публичным лицом оказался телеведущий Дмитрий Киселев. Такое безразличие российских чиновников стало настоящим подарком для бандеровской пропаганды и местных либералов.

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«Наших в Борисполе встречал глава государства. Их во Внуково встречал никто. Надо ли объяснять, кто в этой войне с трепетом отстаивает свое, а кто трусливо зарится на чужое?» – заявил один из главных подстрекателей Евромайдана экс-депутат Рады Мустафа Найем.

Вынужденный покинуть Киев журналист Максим Равреба обращает внимание, что гражданам Украины, освобожденным сегодня, следует, не теряя времени, заняться оформлением документов для легализации своего статуса в РФ.

«У граждан Украины, которых обменяли, есть 90 дней для пребывания на территории РФ», – напоминает Равреба о случаях высылки участников Русской весны на Украину после нарушения миграционного законодательства.

«Очень приятно видеть тридцать пять русских политзаключенных на свободе, но нельзя не заметить наше вечное, наше горькое, наше государственное селяви. В Киеве освобожденных Москвой встречают как национальных героев. Встречает все руководство страны.

В Москве освобожденных Киевом встречает пустота. Один Кирилл Вышинский, поскольку по статусу почти приравнен к чиновнику, пользуется успехом у нескольких журналистов. Остальные – дай Бог, чтоб им хотя бы распорядились оформить бумажки в особом порядке, чтобы родина не выслала их обратно», – соглашается российский публицист Дмитрий Ольшанский.