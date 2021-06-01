BLM по-новосибирски: они требовали крови

01.06.2021, Москва, Платон Беседин

В России толпа национальных меньшинств позволяет себе штурмовать районные отделения полиции.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Вспомните, как начиналось движение BLM в США. С убийства полицейским Дереком Шовином темнокожего рецидивиста и наркомана Джорджа Флойда, из которого быстро слепили великомученика и похоронили с почестями, словно пророка. При этом долго выясняли, отчего все-таки умер Флойд. В итоге постановили, что, в том числе, и от обилия наркотических препаратов в крови.

А теперь спроецируйте это на ситуацию, которая произошла вчера в России, в Новосибирске. Патруль ДПС решил догнать мчащийся автомобиль. И догнал. После чего логично стал производить задержание. В дело вмешался один из находившихся в машине. По предварительной версии, он оказал сопротивление. Как сообщается, далее инспектор ДПС застрелил Абдулаева.

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Имел ли он на это право? Или убийство произошло по неосторожности? Это должно – непредвзято и четко – выяснять следствие. Причём, на самом высоком уровне. Ибо создан крайне опасный прецедент. Ведь то, что произошло после убийства – дичь. Сородичи Абдулаева, а он был азербайджанцем, приехали в Мошково – это под Новосибирском – и начали штурмовать местный полицейский участок, а заодно угрожать убийством семье инспектора.

После чего приехал ОМОН. Но он – внимание! – не стал разгонять бунтовщиков. Их утихомирил – временно – глава местной азербайджанской общины. Знакомая ситуация, не правда ли? И как вот, к примеру, поживают армянские убийцы русского парня Никиты Белянкина, застудившегося за девушку?

Конечно, мы живем в прекрасном многонациональном государстве, но как получается, что случись беда, которую надо карать по закону, так «все животные равны, но одни равнее других»? Как получается, что толпа приходит для кровавой вендетты, угрожая убийством ни в чем невиновным людям? Как так получается, что ничего им за это нет? Как так получается, что ОМОН бездействует? И как так получается, что толпу успокаивают не представители власти, а главы общин? Назад в Средневековье мчим, да?

А теперь на инспектора, похоже, повесят все грехи. Его же семья подвергнется в лучшем случае травле. Посмотрите, что творится в социальных сетях по данной теме – там собрались и требуют крови варвары и нелюди.

И эта история не о плохих азербайджанцах, нет – эта история о том, что власть всегда должна оставаться властью. Для всех, без исключения. Если же она заигрывает с кем-то, делая закон избирательным, то она обрекает и себя, и вой народ на исчезновение.

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Несогласованный митинг азербайджанцев в Новосибирске в поддержку убитого.