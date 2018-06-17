17.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Боец ДНР рассказал, как 16 ополченцев вышли из окружения сумской «Альфы»

В 2014 году ополченцам Донбасса прямо на ходу приходилось обучаться военному делу в боях с украинскими профессионалами.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал командир одного из боевых взводов Вооружённых сил ДНР с позывным «Шаман».

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«Самый запоминающийся и немаловажный эпизод на этой войне произошёл 5 мая 2014-го года в Семёновке на заправке. Мы тогда выдвигались, чтобы закрепиться на одном из блокпостов, и в этот момент оказались в окружении. Нас 16 человек, мы в полном окружении со всех сторон, а подкрепление пока не подошло. Нас атаковала, если не ошибаюсь, сумская «Альфа», и у них была техника. На нас вплотную вышло 2 БТРа. Трое наших бойцов получили тяжёлые ранения, и один, заместитель командира подразделения, позывной «Чечен» – погиб.

Кстати, в первые дни, пока было свободное время, он нас очень хорошо учил. В этом бою с профессионалами мы справились хорошо, и дали им отпор, они отошли. Да, командир погиб, но остальной личный состав сохранили по максимуму. А потом со стороны Нижней Семёновки начали работать снайпера, тогда очень много погибло гражданских, их пожгли и расстреляли в машинах. Я тогда второй раз в жизни держал автомат в руках. Мне было тогда 40 лет и «Чечен» учил меня обращаться с оружием», – рассказал военный.

«Шаман» подчеркнул, что военная служба – это особый вид государственной службы.

«Ты одел форму, взял автомат и уже ответственен за своих сограждан. Бывали такие случаи, особенно в 2014-м году, когда человек взял в руки оружие и уже считает себя «пупом земли», но у нас все такие случаи строго пресекаются.

Боевой подготовкой личный состав занимается постоянно. Даже в свободное время чистит оружие, каждый делится своим опытом. Самое важное – это стрельба и метание гранат. Неправильное обращение с оружием уже приводило к необратимым последствиям, и тоже самое с гранатами», – признался он.