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Атаки дронов в Одесской области — ситуация уже обыденная. Единственное, к чему нельзя привыкнуть — это гибель мирного населения. Тут ужас испытываешь два раза — когда узнаешь о жертвах, и когда видишь, как ими спекулирует нацистская пропаганда. Правда только после героических отчетов о «пэрэмогах» — например, как в ночь на 17 декабря: «Мобильные группы сбили над Одесщиной девять дронов».

Сбили, как водится, над жилыми домами. В результате чего, по информации ГСЧС, «были разрушены три одноэтажных дома, два из которых загорелись. На месте инцидента работали 53 спасателя и десять спецмашин».

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Один из жителей погиб — им оказался сын известного ученого-микробиолога Владимира Иваницы, профессора и проректора Одесского университета имени Мечникова.

54-летний Дмитрий Иваница, также преподаватель университета, лежал на диване и смотрел телевизор, когда на него рухнул «героически сбитый» дрон. Надо ли говорить, что за погибшим этот дрон вовсе не «охотился», другое дело — многочисленные военные базы, которыми напичкана область. И проворность ПВО, для которой жизни мирняка — мусор.

«После начала атаки мы спрятались в подвале нашего дома, было много сильных взрывов и очень страшно, но через 20 минут все закончилось», — рассказала журналистам соседка погибшего.

Что интересно, раньше пропагандисты и прочие пресс-службы военных ведомств скрывали информацию о жертвах ПВО — «виноваты русские ракеты» и точка! А сейчас даже перестали скрывать.

«Огонь, вызванный обломками «шахеда», привел к пожару в нескольких домах. Площадь пожаров была достаточно большой, всего более 400 квадратных метров. Обломки от взрыва разлетелись на большое расстояние. Возможно, люди еще не оправились от шока, — посочувствовала спикер Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк и тут же цинично добавила. — Мы видим изменение тактики врага — ударные беспилотники и другие средства поражения летят над жилыми кварталами, поэтому в результате удачных действий нашей противовоздушной обороны обломки все равно падают на дома жителей области».

И после этих слов, согласитесь, добавить нечего. Тем более, уж что-что, а единственное, что Украина действительно всегда делала удачно — это уничтожала собственное население.