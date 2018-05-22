22.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Бойца 54-й бригады ВСУ довели до самоубийства сослуживцы

Количество самоубийств в рядах украинской армии продолжает увеличиваться. Зачастую, это оправдывают низким морально-психологическим духом бойцов, но на деле за формулировкой прячут халатность офицерского состава, который игнорирует отсутствие дисциплины среди украинских солдат.

Об этом свидетельствуют материалы, размещённые на сайте «Комитета солдатских матерей», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«26 марта во время несения службы по охране въезда в полевой лагерь 2-й танковой роты, покончил жизнь самоубийством военнослужащий Каминский В.В., путем выстрела в голову из личного штатного оружия «АКС-74»», – сообщили в Комитете.

Вячеслав Каминский был сиротой, ему был 21 год, его отец умер в 2000 году, а мать отказалась от него еще в детстве, и в дальнейшем он воспитывался в детском доме. У него не было жены и детей, но остались две сестры.

Следствие уверяет, что причиной самоубийства стал низкий морально-психологический дух солдата. В самом Комитете не согласны с подобной формулировкой. По мнению членов «Комитета солдатских матерей» Каминского довели до самоубийства сослуживцы.

«Об этом говорит тот факт, что с телефона солдата была удалена вся история телефонных звонков, СМС-сообщения и контактные данные телефонной книги. Эта информация могла бы указать следователям на виновников той трагедии. Но они решили не развивать эту версию инцидента и не искать виновных», – пишут члены Комитета.

Как отмечают на сайте, в едином издании «Воскресенская территориальная община» села Воскресенское (Пологовский район Запорожской области) где сообщается о гибели Вячеслава, не упоминаются подробности происшествия. В тексте статьи ничто не указывает на самоубийство – все выглядит так, будто солдат погиб в ходе боевых действий.

«Руководству Вооруженных сил, похоже, невыгодно сообщать о небоевых потерях – начиная с 2014 г. количество самоубийств в армии продолжает набирать обороты на Украине», – констатируют на сайте «Комитета солдатских матерей».

За прошедшие три года насчитывается около тысячи подобных случаев – у большинства из них обвиняют «низкий морально-психологическое состояние военнослужащих.

Активисты заявляют, что руководство Минобороны, вопреки своим громким заявлениям, вовсе не занимается реальными проблемами в войсках. Начальству проще закрыть глаза, чем тратить время на тщательное расследование небоевых потерь.