Бойцы ЛНР ответным огнём отомстили ВСУ за сослуживца

Под обстрелом ВСУ погиб защитник Донбасса, ответным огнём было уничтожено двое карателей.

Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука с направления населённого пункта Крымское открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по району н.п. Сокольники, в результате чего ранение несовместимое с жизнью получил военнослужащий Народной милиции. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Луганской Народной Республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что под ответным огнём защитников Донбасса огневая активность противника была подавлена.

«По предварительным данным уничтожены двое украинских боевиков», – уточнили в пресс-службе.