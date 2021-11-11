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11.11.2021 23:30
(Мск), Луганск,
Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс
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Бойцы ЛНР ответным огнём отомстили ВСУ за сослуживца

Под обстрелом ВСУ погиб защитник Донбасса, ответным огнём было уничтожено двое карателей. Об этом...

Под обстрелом ВСУ погиб защитник Донбасса, ответным огнём было уничтожено двое карателей.

Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука с направления населённого пункта Крымское открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по району н.п. Сокольники, в результате чего ранение несовместимое с жизнью получил военнослужащий Народной милиции. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Луганской Народной Республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что под ответным огнём защитников Донбасса огневая активность противника была подавлена.

«По предварительным данным уничтожены двое украинских боевиков», – уточнили в пресс-службе.

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