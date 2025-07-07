Россия может договориться о прекращении войны с США, но не с европейской частью НАТО, которая намерена воевать даже после поражения Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Брюссельское большинство, а это Франция, Германия, вся Северная Европа, Нидерланды, Дания. Плюс Польша с Прибалтикой. Короче говоря, это достаточно мощный такой во всех отношениях кулачок. И они обладают контролем над брюссельскими бюджетами, а это очень большие деньги. Кроме того, вместе с Британией они пытаются устроить военную провокацию на Балтике. И эта провокация устраивается не только в поддержку Украины, но и на всякий случай на после Украины, чтобы России, так сказать, было с кем воевать», – сказал Ищенко.