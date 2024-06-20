«Большой шаг назад»: на Западе заявили о сокращении свободы прессы на Украине

Сергей Рыжов.  
20.06.2024 13:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Колониальная демократия, Конфликт, Коррупция, Политика, Преследования журналистов, Скандал, СМИ, Украина, Цензура


Отголоски идущей последние полгода жесткой борьбы без правил между грантоедским медиа-сообществом на Украине и украинской властью достигли ушей западных системных правозащитников и страниц влиятельных западных СМИ.

Тревожные сообщения о сужении свободы слова на Украине практически синхронно прозвучали на страницах либеральной The New York Times и в отчете международной организации «Репортеры без границ».

Отголоски идущей последние полгода жесткой борьбы без правил между грантоедским медиа-сообществом на Украине и...

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В материале под названием «Большой шаг назад» New York Times пишет, что украинское государство усилило ограничения и давление на СМИ, а такие меры – выходят за рамки потребностей безопасности во время войны.

Также издание негативно высказалось о пропагандистском телемарафоне, так как к участию в нем не допускают оппозиционных политиков.

«Марафон публиковал слишком оптимистичные репортажи – несмотря на то, что боевые действия зашли в тупик. И теперь большинство украинцев говорят, что не доверяют ему», – отмечается в статье.

Впрочем, говоря об украинской политике в координатах власть – оппозиция, нужно учесть конструктивную особенность нынешнего украинского политикума- он, хотя и сохраняет признаки конкурентности, но это конкуренция, основанная на консенсусе по базовым вопросам.

В первую очередь, это касается внешнеполитического вектора страны и гуманитарной политики. В остальном же – по внутриполитическим, кадровым, экономическим и лоббистско-отраслевым вопросам у действующих партий и политиков могут быть значительные расхождения. Партии же, не вписывшеся в этот нынешний постмайданный «патриотический консенсус», после начала войны были просто запрещены.

«Репортеры без границ» отмечают, что  в 2024 году как минимум пять украинских журналистов оказались под слежкой или угрозами из-за публикаций о коррупции в верхах, а на украинские СМИ нарастает политическое давление и препятствия в профессиональной деятельности.

«Репортеры без границ» (Reporters Without Borders) – международная организация  со штаб-квартирой в Париже, официально декларируемой целью которой является защита журналистов и сотрудников медиа индустрии во всем мире.

Организация ежегодно публикует рейтинг Всемирного индекса свободы прессы, а также борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности.

«Сокращение свободы прессы на Украине: срочно необходимо реализовать дорожную карту по праву на информацию» – отчет под таким заголовком вышел на сайте RSF. 

«Слежка, угрозы призывом в армию, усиление контроля со стороны властей… На украинские СМИ нарастает политическое давление и препятствия. С начала 2024 года как минимум пять журналистов оказались под слежкой или угрозами из-за публикаций о коррупции», – говорится в документе.

Организация призывает украинские власти защитить независимую журналистику и право на информацию в стране и следовать «дорожной карте», представленной Киеву год назад с целью защиты свободы прессы.

«Случай политического вмешательства также стал известен в связи с назначением 24 мая военного представителя директором национального информационного агентства «Укринформ» и выявлением 29 мая внутренней цензуры, когда среди сотрудников был распространен стоп-лист нежелательных комментаторов, которых необходимо перестать приглашать. Отныне согласно приказу военного ведомства, обнародованному в СМИ 12 июня, цитаты и интервью с военнослужащими должны направляться за три дня до публикации в Центр военных стратегических коммуникаций», – говорится в отчете.

Помимо эффекта устрашения, подобная долгая задержка связанная с проверкой, ограничивает освещение войны в режиме реального времени, считают «Репортеры без границ».

«Давление, угрозы и вмешательство должны быть прекращены. Несмотря на вызывающую восхищение стойкость украинской журналистики, проявленную после российского вторжения 24 февраля 2022 года, украинский медиаландшафт остается хрупким. Представленная RSF украинским властям в начале июня дорожная карта свободы прессы, содержит важнейшие приоритеты для защиты независимой журналистики и права на информацию в стране. Мы призываем незамедлительно выполнить эти рекомендации», – говорит  руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанна Кавелье.

Примечателен поименный состав спикеров, на которых ссылаются «Репортеры», говоря о снижении уровня свободы прессы на Украине. Все они сплошь – грантовые «вотчдоги», зорко бдящие за девственностью украинской медиасреды от проявлений «чуждого влияния». В первую очередь – российского.

«Мы не враги власти. […] Мы на стороне власти, но мы ответственные партнеры. А ответственный партнер всегда говорит правду», – уверяла главред грантоедского сайта Detector Media Наталья Лигачева на недавней конференции, организованной в Киеве 6 июня RSF, его украинским партнером – грантоедским Институтом массовой информации (IMI) и делегацией Европейского союза в Украине.

Одним из примеров увеличения числа случаев давления на прессу в отчете «Репортеров» названа история  журналиста-расследователя Михаила Ткача из издания «Украинская правда», принадлежащего партнеру Фонда Сороса на Украине чешскому бизнесмену Томашу Фиале.

«После публикации им в мае расследования в отношении одного из бизнесменов поступают онлайн-угрозы убийства, а суды уже возбудили десяток дел о связанном с его работой давлении на него. Однако расследование этого дела, равно как и дел нескольких других журналистов, с которыми связывалась RSF, не продвигается».

Еще один журналист-расследователь, Юрий Николов, которому в январе неизвестные в масках угрожали отправкой на фронт из-за одного из его расследований для грантондского сайта «Наші гроші», заявил, что его дело переквалифицировано с «воспрепятствования журналистской деятельности» на «хулиганство».

В отчете «Репортеров без границ» говорится, что Украина занимает 61 место из 180 стран мира во Всемирном индексе свободы прессы RSF за 2024 год.

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