Украинская недовольна результатами еврореферендума в Молдове

Слабый и неубедительный результат. Так оценивает результаты референдума о евроинтеграции Молдовы экс-посол Украины в ЕС Андрей Веселовский.

Соответствующие выводы он озвучил в эфире РБК-Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я соглашаюсь с теми, кто говорит, что это, я бы так сказал, если не неудача, то во всяком случае крайне слабая победа. Я допускал, что победа будет, но для себя (я работал в свое время в Молдове, с Молдовой, с Приднестровьем, знаю немного эту тему), допускал, что победа будет незначительной, но не аж настолько незначительная. А в чем проблема?

Проблемы две. Конечно, Кремль что-то делал, но на то и щука в воде, чтобы карась не дремал. Видно, карась тут задремал и те органы исполнительной власти, которые отвечают за борьбу с уголовными группировками, которые сделали такой результат, должны были действовать активнее. Это укор в сторону молдавских сил правопорядка. С другой стороны, мы не должны забывать о том, что миф о тотальном изменении в обществе, которое может произойти в результате интеграции Молдовы в Европейский союз, жив, он существует и его постоянно подпитывают», – заявил Веселовский.