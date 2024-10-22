Хватит занимать вороватой шайке Зеленского! – смелый француз на заседании Европарламента

Константин Серпилин.  
22.10.2024 15:20
  (Мск) , Страсбург
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Дзен, ЕС, Политика, Украина, Финансы


Продолжения кредитования коррумпированной и находящейся на грани поражения Украины сбудет существенным риском для бюджетов стран ЕС.

Об этом в ходе выступления на заседании Европарламента заявил депутат от Франции Тьерри Мариани, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжения кредитования коррумпированной и находящейся на грани поражения Украины сбудет существенным риском для бюджетов...

«После визита Зеленского в Брюссель от его победного плана мало что осталось. Ну, 35 миллиардов евро, которые комиссия продаёт как лекарство от всех бед, чтобы сохранить государство, которое ещё до войны было охвачено коррупцией, и не готово удовлетворять потребности граждан.

И у нас уже есть куча долгов Украины перед ЕС – 33 миллиарда только за 2023 год. Вероятно, это никогда не будет погашено. Теперь это, похоже, тоже становится только европейской проблемой, потому что Вашингтон больше не так уверен, что кто-то хочет продолжать крупную финансовую поддержку. Если США отступят, это будет неприемлемо», – сказал Мариани.

Он подчеркнул, что продолжение любых займов Украине будет существенным риском для европейского бюджета.

«Да, они финансируются за счёт замороженных российских активов. Но это залог, который не будет действовать, если блокада будет снята после окончания боевых действий», – добавил парламентарий.

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