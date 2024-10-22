Продолжения кредитования коррумпированной и находящейся на грани поражения Украины сбудет существенным риском для бюджетов стран ЕС.

Об этом в ходе выступления на заседании Европарламента заявил депутат от Франции Тьерри Мариани, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После визита Зеленского в Брюссель от его победного плана мало что осталось. Ну, 35 миллиардов евро, которые комиссия продаёт как лекарство от всех бед, чтобы сохранить государство, которое ещё до войны было охвачено коррупцией, и не готово удовлетворять потребности граждан.

И у нас уже есть куча долгов Украины перед ЕС – 33 миллиарда только за 2023 год. Вероятно, это никогда не будет погашено. Теперь это, похоже, тоже становится только европейской проблемой, потому что Вашингтон больше не так уверен, что кто-то хочет продолжать крупную финансовую поддержку. Если США отступят, это будет неприемлемо», – сказал Мариани.