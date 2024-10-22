Бабченко 2.0: Убийство одесского могилизатора оказалось фейком СБУ

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Не успели люди нарадоваться убийству Геннадия Бейбутяна, главы одесского военизированного формирования «Подразделение Содействия Правоохранительным Органам» (ПСПО), занимавшегося могилизацией мужчин призывного возраста, как шоураннеры СБУ, создатели блокбастера «Восставший Бабченко», заявили, что ликвидация могилизатора была инсценировкой.

Нетрудно догадаться, что операцию провернули «ради задержания организатора преступления — РФ».

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Напомню, что 19 октября Бейбутян якобы был найден мертвым на загородной трассе с пулей в башке и другими несовместимыми с жизнью ранениями, но…

«Мы сорвали дерзкую спецоперацию и спасли жизнь председателю общественного формирования по охране правопорядка», — так в СБУ охарактеризовали бандита, рейдера, фигуранта ряда уголовных дел и могилизатора Бейбутяна.

Итак, смотрим сценарий, простите, отчет гестапо:

«Его убийство заказала российская спецслужба, которая хотела осуществить «показательную» ликвидацию публично поддерживавшего мобилизацию деятеля. Таким образом враг хотел посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Также установлено, что после успешного исполнения убийства, спецслужбы России планировали заказать убийства других активистов с публичной проукраинской позицией».

Киллера же в СБУ описали так: это 43-летний гражданин Украины, житель Львова, некогда работавший «в службе безопасности одного из российских олигархических кланов», которому поручили заказное убийство за 80 тысяч долларов.

«Чтобы предотвратить тяжкое преступление и получить доказательства на агента, сотрудники СБУ вывели на него потенциального исполнителя убийства. Подставной «киллер» действовал под контролем правоохранителей: приобрел пистолет с патронами, «выполнил» задание и снял «убитое тело» жертвы на камеру телефона, — расписывает СБУ. — После имитации убийства «киллер» передал своему заказчику подтверждающие фото- и видеофайлы с места происшествия. В то же время правоохранители задержали российского агента «на горячем», когда он собирался передать «доказательства» заказного убийства куратору из России. Во время задержания в публичном месте у злоумышленника была боевая граната Ф-1, применение которой могло привести к человеческим жертвам, и мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российскими кураторами».

К «героическому отчету» гестаповцы прилагают неразборчивую запись телефонных переговоров фигурантов, сплошь состоящую из нецензурных слов, из которых понятно лишь, что «уе…ть его надо».

«Я послушал беседу заказчика и киллера, она максимально непрофессиональна, как будто они не об убийстве говорят, а об ограблении бабки с базара», — прокомментировал запись «активист с публичной проукраинской позицией», нацист Ганул, потенциальная жертва всех и вся.

В прокуратуре, кстати, добавили, что, «фигурант приехал в Одессу в сентябре этого года для выполнения другого задания спецслужб РФ — организации убийства известного одесского общественного активиста за 100 тысяч долларов».

Следует добавить, что, несмотря на кажущуюся абсурдность — да просто идиотизм! — действий нацистских силовиков, они уже неоднократно ловили «агентов Кремля», сепаров и прочих шпионов на живца. Например, после событий 14-года (2 мая и зачистки Одессы от инакомыслящих) приманкой выступал смотрящий за Одессой от института нацпамяти Сергей Гуцалюк (по совместительству вооруженный боевик) и многие люди отправились за решетку за попытку убить его. Были и другие случаи, просто, с менее известными нацистами.

К тому же происшедшее ответило на вопрос, который я задал в прошлой заметке о Бейбутяне — почему его боятся даже военкоматы и карманная армия мэра Труханова? Теперь понятно — вдобавок к послужному списку он еще и эсбэушная марионетка.

А касательно незримой части данного «блокбастера», которую якобы нужно углядеть между строк — мол, каждый, кто вознамерится покуситься на нацистов-активистов, на крючке СБУ, то знаете… Это же как в «Ворошиловском стрелке» — «уже случилось». Еще живы, но все равно смертники.