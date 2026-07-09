Иран опять показал, стоит ли доверять сделкам с Уиткоффом и Кушнером

Возобновление бомбёжек Ирана американцами – наглядный пример, стоит ли доверять сделкам, заключенным при посредничестве представителей Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Трамп в Анкаре, между сессиями саммита НАТО, просто разорвал все договоренности. Тот самый президент, который две недели назад лично поручился за Исламабадский меморандум. 14 пунктов. 60-дневное окно. Отказ Ирана от военной ядерной программы в обмен на снятие санкций. Сделка, за которой стояли Уиткофф и Кушнер. Сделка, которая не прожила и трёх недель », – напомнил Муратов.

По его мнению, в очередной раз «Вашингтон использовал переговоры как прикрытие».

« Три недели тишины – чтобы перегруппироваться, подтянуть силы, ударить в разы мощнее . Иран это знал. Теперь знаем и мы. Когда американцы говорят о мире, они готовятся к войне. Когда подписывают меморандум, они уже планируют удары. Вот такой писдилинг, простите за мой английский », – сказал Муратов.

Он отметил особую позицию премьера Италии Джорджи Мелони на саммите НАТО.

«Мелони публично дистанцируется от американской военной авантюры против Ирана, которую Трамп развязал вопреки всем правилам. Италия не хочет быть пушечным мясом в чужой игре. И это – сигнал для всей Европы.

Итальянцы устали быть вассалами. Страна, которая когда-то была великой империей, теперь вынуждена подчиняться приказам из-за океана…

Что будет дальше? Трамп, конечно, будет давить. Он не прощает таких вещей. Италию уже записали в список «нелояльных союзников». Вопрос в том, хватит ли у Мелони смелости идти до конца? Может быть, это начало нового этапа для Европы. Этапа, когда страны перестают быть марионетками и начинают думать о себе».