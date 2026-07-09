Вучич неожиданно резко ответил на требования ЕС ввести санкции против России

Алексей Топоров.  
09.07.2026 13:17
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Сербия


Сербский президент неожиданно резко ответил на требование Брюсселя в рамках евроинтеграции ввести антироссийские санкции и закрыть местные редакции русских СМИ – «Спутник» и «РТ Балкан».

«Вводя санкции против России, страна якобы становится демократической, а упраздняя российские СМИ –  более демократичной. Но мы этого не сделали и не изменим свою политику под шантажом. В современном мире трудно быть свободным», – заявил сербский президент в интервью телеканалу РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербский президент неожиданно резко ответил на требование Брюсселя в рамках евроинтеграции ввести антироссийские санкции...

Он отметил, что Россия – дружественная Сербии страна, которая выступает за сохранение территориальной целостности сербского государства, поэтому Белград продолжит строить хорошие отношения с Москвой.

«Нам следует больше беспокоиться о том, какую автомагистраль или железную дорогу открыть, чем о том, какой открыть кластер на пути к ЕС. Потому что первое – это жизнь, но я не говорю, что второе не важно – однако, как видите, даже при самых лучших условиях не всегда можно повлиять на это. Потому не стоит слишком беспокоиться, все более или менее ожидаемо», – сказал Вучич.

Он обратил внимание, что сейчас новый этап переговоров по евроинтеграции блокируют две или три страны ЕС. Но выступают решительно.

«Они любят слабую, бедную и униженную Сербию. То, что они делают сегодня с Черногорией, они хотели бы сделать и с Сербией. Но пока я президент Сербии или пока я вообще на что-либо влияю в Сербии, этого не произойдёт», – заключил Александр Вучич.

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English version :: Читать на английском Вучич неожиданно резко ответил на требования ЕС ввести санкции против России

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