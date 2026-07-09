Волкер: Трамп показывает Путину, что НАТО плевать на все «красные линии» Кремля

Анатолий Лапин.  
09.07.2026 11:48
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Обещание выдать Украине лицензии на производство ракет к американским комплексам ЗРК «Patriot» – демонстративный сигнал, что США и НАТО плевать хотели на все объявленные ранее Кремлём «красные линии».

Удары уже давно наносятся по всей территории России, заметил в рамках видеоконференции Киевского форума по безопасности экс-спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещание выдать Украине лицензии на производство ракет к американским комплексам ЗРК «Patriot» – демонстративный...

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«НАТО становится все более сплоченной, чем Россия хотела бы, конечно, видеть. Украина добивается успеха, они переносят войну на территорию России.Мы видим огромные очереди за бензином, мы видим, как НПЗ поражается в Омске и в других местах России, далеко от границ с Украиной, мы видим, какие удары совершает Украина по Крыму, чтобы сделать невозможными военные действия России там.

Но Путин продолжает свой блеф, поскольку он считает, что у него есть преимущество в ракетах. Украина сбивает дроны, но не всегда ракеты, особенно баллистику. Конечно, это приносит большой ущерб украинцам, но это не будет иметь стратегического влияния на их поведение.

Конечно, в этом месяце или в следующем месяце Украина не сможет производить «Пэтриоты», но четко это покажет Путину, что для него уже все красные линии перейдены, и дальше будет хуже, и он должен согласиться на переговоры», – заявил Волкер.

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