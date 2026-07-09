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Накануне вечером во Львове произошли массовые беспорядки. Причиной стала попытка ТЦК задержать 30-летнего мужчину. Прохожие пытались отбить земляка, началась «штовханына», которая переросла в крупное столкновение. Толпа набросилась на людоловов, перевернула машину. Люди выкрикивали «Ганьба!» и «Пид..асы!». В итоге полиция стрельбой разогнала протестующих, есть задержанные.

Минобороны Украины выступило с призывом к МВД найти и наказать бунтовщиков: «Единственный, кто получает выгоду от подобных ситуаций -враг». А нацист Дмитрий Корчинский призвал к проведению зачистки всего района, где произошла драка с ТЦК, – «все мужчины соответствующего возраста должны быть мобилизованы». В случае новых попыток сопротивления – расстрел.

«По всей стране военнослужащие ТЦК должны быть вооружены и обязаны открывать огонь при каждой попытке нападения на них, или неповиновении их требованиям. В таком случае, нападающих на ТЦК не придется искать, достаточно будет подобрать тела. Тюрьма аморальна. А кладбище – это прибыльно. Нападение на ТЦК – это нападение на ВСУ. Если бы не ТЦК, вся Украина уже была бы оккупирована, и мобилизацию осуществляли бы буряты. Мы требуем мести!» – написал Корчинский.

Впрочем, даже украинские комментаторы видят в ЧП тревожный звонок для Зе-режима.

Бывший каратель Игорь Мосийчук (террорист в РФ) называет бунт во Львове «Врадиевкой 2.0» – беспорядки в этом городке Николаевской области 2013 года считаются прологом к Евромайдану, который впоследствии сверг Виктора Януковича.

Экс-боевик «Азова» (запрещен в РФ) Игорь Луценко уверен, что общество видит несправедливость – функционеры Зе-режима и его медиа-обслуга на фронт не идут.

«Все топ-блогеры, все топ-певцы, топ-писатели и топ-журналисты должны не просто служить, а служа, воевать. Друзья, родственники первых лиц, дети должны показательно воевать».

Политолог Юрий Романенко соглашается:

«Ни Бандера, ни мова, как видим, не спасают от реальной повестки. Даже во Львове, где война вообще не чувствуется».

Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтверждает, что мобилизация в Галичине была ослаблена – использовался вариант «опустить норму во Львове в 10 раз, и поднять её пропорционально в Днепре, Харькове и Одессе».

Самих жителей Западной Украины такое положение дел не смущало, напоминает донецкий публицист Игорь Гомольский.

«По итогу, конечно же, в топку войны загонят тех и других, но прямо сейчас львовяне искренне не понимают, почему это они должны воевать, ежели на востоке люди еще не закончились… На востоке, чтоб вы понимали, живут люди «порченые». Они голосовали за «регионалов», отказывались принимать выбор «украинской политической нации». …Этот «позор», по мнению политически озабоченных жителей западных регионов, они буквально должны смывать кровью. … [Западенцев] убедили, что они и дети их – это будущее Украины. Ее генофонд. А тяготы война должны взять на себя «порченые» люди», – пишет Гомольский.

В любом случае, Львов оказался не так воинственен, как его представляли, указывает политолог Владимир Корнилов.