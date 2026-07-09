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Председатель Скупщины Черногории и лидер партии «Новая сербская демократия» Андрия Мандич не поедет в Белград на конференцию руководителей парламентов стран-кандидатов в члены ЕС.

Вместо себя он отправляет своего заместителя – албанца Николу Цамая, сторонника независимости Косово, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает черногорский портал Aloonline.me, ссылаясь на круги, близкие к Мандичу, это решение было представлено не как простая замена протокола, а как политический сигнал Белграду.

По словам источников, спикер в неформальной беседе хвастался, что таким образом он «посылает сигнал Белграду», и делал это с улыбкой.

Цамай неоднократно публично поздравлял «Республику Косово» с так называемым Днем независимости и в своих посланиях Приштине использовал формулировки, в которых она рассматривается как государственный и институциональный партнер Черногории.

В последнее время Андрия Мандич резко отошел от отстаивания сербских взглядов, что позволило ему в своё время сделать политическую карьеру.

К тому же он не поддержал ряд инициатив своего некогда близкого соратника – председателя сербской Демократической народной партии Милана Кнежевича: о придании национальному сербскому триколору официального статуса в Сербии; об исключении из черногорского законодательства введённой во времена диктатора-националиста Мило Джукановича формулировки о «принудительной аннексии» – самостийную трактовку добровольного объединения Черногории и Сербии в 1918 году; об отзыве признания Черногорией так называемой «Республики Косово».

После этого Кнежевич публично заявил о разрыве с Мандичем, а эксперты ломают головы, чем же антисербские силы смогли купить некогда принципиального сербского политика Черногории.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Ранее лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, которого называют «сербским Жириновским», заявил, что элиты Черногории одновременно предали Сербию и Россию.