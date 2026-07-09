Мерц и Писториус развяжут войну, не дожидаясь 2029 года, – прогноз

Анатолий Лапин.  
09.07.2026 11:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 162
 
Война, Германия, Дзен, Россия


Опасаясь уступить власть правой «Альтернативе для Германии», нынешнее правительство Фридриха Мерца развяжет войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Опасаясь уступить власть правой «Альтернативе для Германии», нынешнее правительство Фридриха Мерца развяжет войну с...

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«Раньше у европейских правых был только один интересант — это Россия. Потому что все европейские правые – евроскептики и симпатизанты России. Сейчас у европейских правых появилось два симпатизанта, два заказчика, как бы глобальных: это Россия и США в лице партии правых технократов: Маск там и так далее.

И сейчас у европейских правых появился реальный шанс. И не только во Франции, но и в других странах. Но самое главное — в Германии. Там «Альтернатива для Германии», скорее всего, в 29-м году сможет избрать своего канцлера.

Именно до избрания канцлера в Германии начнётся большая война. До этой даты Германия не дойдёт в мирном процессе», – заявил Живов.

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