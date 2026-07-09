Всё как на Украине: Черногория в угоду ЕС идёт на новое предательство некогда братской Сербии

Алексей Топоров.  
09.07.2026 13:26
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Политика, Проституция, Сербия, Черногория


Правительство Черногории готовится рассмотреть вопрос о признании 11 июля Днем памяти жертв «геноцида в Сребренице».

С подобной инициативой выступило министерство по правам человека и меньшинств, возглавляемое албанцем Фатмиром Джеки. Предложение поддержал и черногорский министр иностранных дел, бошняк Эрвин Ибрагимович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Черногории готовится рассмотреть вопрос о признании 11 июля Днем памяти жертв «геноцида в...

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Так что велика вероятность, что подобная антисербская инициатива будет поддержана, что ещё больше отдалит Черногорию от некогда братской Сербии.

В 2021 году Скупщина Черногории приняла так называемую  «Резолюцию по Сребренице», которая осудила это «преступление» и запретила его отрицание. Также Подгорица признала независимость Косово.

Фальшивый миф о «геноциде в Сребренице», согласно которому за один день 11 июля 1995 года боснийские сербы якобы убили «восемь тысяч мусульманских мальчиков и мужчин», был придуман американскими политтехнологами. Цель – оправдать раздел Югославии и фактическую оккупацию Западом Боснии и Герцеговины – якобы НАТО вмешалось в конфликт, чтобы прекратить «резню» и наказать виновных.

В реальности бойцы Войска Республики Сербской, взяв в 1995 году городки Сребреница и Жепа и эвакуировав оттуда женщин, детей и стариков, расстреляли от 200 до 400 взятых в плен исламистов, вырезавших самым изуверским образом с 1992 по 1995 годы более трех тысяч сербов разных полов и возрастов – от маленьких детей до глубоких стариков, в районе Подринья.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Ранее лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, которого называют «сербским Жириновским», заявил, что элиты Черногории одновременно предали Сербию и Россию.

«Черногория ввела санкции против России, вонзила Сербии нож в спину, признав независимость так называемого Косово. Она отказалась от собственной (сербской) национальной идентичности и изобрела новую, искусственную, которую называла черногорской», – отметил политик.

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