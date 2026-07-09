Осталось одно испытание, и осенью будем бить по Москве, – разработчик укро-ракеты

Анатолий Лапин.  
09.07.2026 12:31
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Москва, Россия, Украина


Украина проводит испытание двигателя для баллистической ракеты и уже осенью начнет наносить удары по России. Приоритетными будут военные заводы и город Москва.

Об этом в интервью «Лиге» заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, производителя дронов и ракет – Fire Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина проводит испытание двигателя для баллистической ракеты и уже осенью начнет наносить удары по...

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«Как я говорил, нас отделяет одно, это испытание – двигателя. Как только мы опробуем двигатель, начинаем летные испытания. Далее, как только мы увидим, что ракета управляемая, и она делает то, что ей задает алгоритм, – дальше начинаем испытания в России. Осенью мы будем испытывать нашу ракету в России

Первое – это Москва, как самая защищенная, и какие-то защищенные их военные предприятия. Самое главное, я практически уверен на 100%, что они не смогут ее перехватывать должным образом. Потому, когда будет долетать очень большой процент запущенных ракет по Москве, это будет как-то в их головах отражаться», – заявил Штилерман.

Ранее он подчеркнул, что баллистика нужна именно для ударов по российской столице, потому что прифронтовые области Украина может терроризировать при помощи более легких и дешевых дронов.

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English version :: Читать на английском Осталось одно испытание, и осенью будем бить по Москве, – разработчик укро-ракеты

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