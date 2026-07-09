Немецкие СМИ: Сербия по запросу Германии задержала двух «русских диверсантов»

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Немецкое издание Bild утверждает, что спецназ Сербии на сербско-венгерской границе задержал двух мужчин, которые являлись, как формулирует газета, «расходными агентами России».

Эти мужчины, по информации медиа, планировали диверсию на объекте германского ВПК, задействованном в поставках оружия Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Немцы заявляют, что задержание было осуществлено по просьбе германских спецслужб, а «расходные агенты» – будто те, кого Москва нанимает за небольшие деньги для проведения диверсий, при этом они сами не имеют «глубокого понимания» масштабов операции, в которой они задействованы.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, будто бы задержанные готовили взрыв.

В самой Сербии никак не подтверждают, но и не опровергают информацию о задержании «русских агентов». При этом вслед за немецкой прессой её активно тиражируют хорватские медиа.