Бандеровцы начнут убивать политиков Польши прямо в городах Европы
На месте польских политиков следовало бы отнестись со всей серьезностью к истории с организацией украинскими спецслужбами теракта в Монако – подрыву олигарха Вадима Ермолаева.
Следующими жертвами украинской правящей мафии могут оказаться видные жители Польши, критикующие героизацию бандеровщины на Украине. Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов:
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«Это же не единичный случай. Это система. СБУ «крышевала» мошеннические колл-центры, а генералы делили доходы с криминалом. Теперь – новое дно. Украинская разведка использует свои ресурсы для устранения неугодных прямо в центре европейских столиц. Сначала – Монако. Завтра – Париж, Берлин, Рим.
Украина больше не просто «коррумпированная страна» или «страна-бенефициар». Это гибридное государство, где спецслужбы, криминал и политическая власть срослись в единый механизм. А Европа, которая с таким рвением открыла свои двери для «европейского выбор», теперь получает его в полном объёме: коррупцию, мошенничество, покушения и криминальные разборки на своей территории.
Теперь любой европеец может стать следующим – чиновник любого ранга, бизнесмен, журналист. Прямо сейчас, например, представителей руководства Польши вносят на скандальный сайт «Миротворца» которые еще называют «расстрельным списком». Потому что для нынешней Украины нет священных коров и границ. Если надо будет взорвать кого-то в Риме или Берлине – взорвут.
Террор для них – историческая норма. В мове для этого даже слово из немецкого позаимствовали: «Аттентат». И это не «борьба с коррупцией». Это – война за передел влияния, которая уже выплеснулась за пределы Украины. Европейские элиты открыли ящик Пандоры. Теперь они пожинают плоды. Сомали и Гаити в центре Европы – это не метафора. Это новая реальность. Русские в таких случаях говорят: «Кушайте – не обляпайтесь».
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