Бандеровцы начнут убивать политиков Польши прямо в городах Европы

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На месте польских политиков следовало бы отнестись со всей серьезностью к истории с организацией украинскими спецслужбами теракта в Монако – подрыву олигарха Вадима Ермолаева.

Следующими жертвами украинской правящей мафии могут оказаться видные жители Польши, критикующие героизацию бандеровщины на Украине. Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов:

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