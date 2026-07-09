Уралов: Освобождение Донбасса – лишь прелюдия к возвращению Левобережья
Битва за полное освобождение Донбасса – это лишь один из этапов большой кампании, призом которой является левый берег Днепра.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас идет большая битва на левобережье Днепра. Сколько она продлится? Мы не знаем. Там есть ключевые точки. Харьков, если обратим внимание на сводки новостей, увидим, что в Черниговской какие-то военные действия происходят. Там туман войны, но какие-то новости появляются. В Сумской области, Харьковской, параллельно в Запорожской. Всё это есть большая битва за Левобережье», – сказал Уралов.
Он говорит, что эта битва может развернуться стремительно, а может и затянуться на несколько лет.
«Пока не завершена битва за Левобережье, делать какие-либо прогнозы просто бессмысленно, потому что это будет следующий этап», – считает эксперт.
По его словам, кроме Харькова, ключевой точкой является большая агломерация городов Донбасса.
«Сколько может еще продлится битва за эту агломерацию? Мы видели, что все началось с деятельности Пригожина покойного, чтобы он совершил такой марш-бросок в этой городской агломерации. Мы до сих пор находимся внутри этого сценария».
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