Уралов: Освобождение Донбасса – лишь прелюдия к возвращению Левобережья

Игорь Шкапа.  
09.07.2026 12:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Россия


Битва за полное освобождение Донбасса – это лишь один из этапов большой кампании, призом которой является левый берег Днепра.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Битва за полное освобождение Донбасса – это лишь один из этапов большой кампании, призом...

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«Сейчас идет большая битва на левобережье Днепра. Сколько она продлится? Мы не знаем. Там есть ключевые точки. Харьков, если обратим внимание на сводки новостей, увидим, что в Черниговской какие-то военные действия происходят. Там туман войны, но какие-то новости появляются. В Сумской области, Харьковской, параллельно в Запорожской.  Всё это есть большая битва за Левобережье», – сказал Уралов.

Он говорит, что эта битва может развернуться стремительно, а может и затянуться на несколько лет.

«Пока не завершена битва за Левобережье, делать какие-либо прогнозы просто бессмысленно, потому что это будет следующий этап», – считает эксперт.

По его словам, кроме Харькова, ключевой точкой является большая агломерация городов Донбасса.

«Сколько может еще продлится битва за эту агломерацию? Мы видели, что все началось с деятельности Пригожина покойного, чтобы он совершил такой марш-бросок в этой городской агломерации. Мы до сих пор находимся внутри этого сценария».

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