Уралов: Освобождение Донбасса – лишь прелюдия к возвращению Левобережья

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Битва за полное освобождение Донбасса – это лишь один из этапов большой кампании, призом которой является левый берег Днепра.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идет большая битва на левобережье Днепра. Сколько она продлится? Мы не знаем. Там есть ключевые точки. Харьков, если обратим внимание на сводки новостей, увидим, что в Черниговской какие-то военные действия происходят. Там туман войны, но какие-то новости появляются. В Сумской области, Харьковской, параллельно в Запорожской. Всё это есть большая битва за Левобережье», – сказал Уралов.

Он говорит, что эта битва может развернуться стремительно, а может и затянуться на несколько лет.

«Пока не завершена битва за Левобережье, делать какие-либо прогнозы просто бессмысленно, потому что это будет следующий этап», – считает эксперт.

По его словам, кроме Харькова, ключевой точкой является большая агломерация городов Донбасса.