Брюссель нашёл для просроченного Зеленского 200 просроченных ракет-перехватчиков

Максим Столяров.  
03.08.2026 20:22
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Евросоюз пытается по всему миру найти ракеты-перехватчики для Украины, и очередной целью стала Греция, имеющая 200 отживших свой ресурс ракет PAC-2.

Об этом на канале партии «Справедливая Россия – за правду» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз пытается по всему миру найти ракеты-перехватчики для Украины, и очередной целью стала Греция,...

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«У США ракет-перехватчиков осталось не так много. И для них сейчас главная проблема – это конфликт на Ближнем Востоке. Американцы там сосредотачивают все ракеты, которые им необходимы.

Но давайте не забывать, что есть и Брюссель еще. Европа давит на другие страны с просьбой поставить ракеты. В частности, сейчас идет давление на Грецию – поставить 200 ракет к «Patriot» PAC-2», – сказал Кнутов.

«Это противосамолетная версия, но в любом случае Украина их также применяет для того, чтобы сбивать баллистические цели.

Эти ракеты просроченные, это не скрывается, но в всяком случае, возможно, с Афинами найдут какой-то компромисс, что-то им посулят, и Греция передаст киевскому режиму данный тип ракет. Такая вероятность существует», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском Брюссель нашёл для просроченного Зеленского 200 просроченных ракет-перехватчиков

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