Евросоюз пытается по всему миру найти ракеты-перехватчики для Украины, и очередной целью стала Греция, имеющая 200 отживших свой ресурс ракет PAC-2.

Об этом на канале партии «Справедливая Россия – за правду» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У США ракет-перехватчиков осталось не так много. И для них сейчас главная проблема – это конфликт на Ближнем Востоке. Американцы там сосредотачивают все ракеты, которые им необходимы.

Но давайте не забывать, что есть и Брюссель еще. Европа давит на другие страны с просьбой поставить ракеты. В частности, сейчас идет давление на Грецию – поставить 200 ракет к «Patriot» PAC-2», – сказал Кнутов.