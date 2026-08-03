Рубио всё испортил: Венедиктов загрустил, что Трамп отвлёкся на Иран

Елена Острякова.  
03.08.2026 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Иран, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Шанс на то, что российско-американские переговоры состоятся в этом году, есть, но он очень мал.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Шанс на то, что российско-американские переговоры состоятся в этом году, есть, но он очень...

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«Судя по действиям американской администрации, есть шанс в этом году перейти к переговорному треку. Раньше я давал больше, сейчас – меньше. Я думал, что Трамп скорее договорится с Ираном и освободит себе руки. Ан нет», – сказал Венедиктов.

На грустный прогноз его побудили слова американского госсекратаря Марка Рубио, который заявил, что США сейчас заняты Ближним Востоком.

«В этом смысле я более пессимистичен, чем был в феврале марте, когда я видел окно возможностей. Я понимал, насколько Иран оттянет внимание американской администрации и понял, что Путин и Зеленский этим воспользуются. Безусловно», – рассуждал иноагент.

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English version :: Читать на английском Рубио всё испортил: Венедиктов загрустил, что Трамп отвлёкся на Иран

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