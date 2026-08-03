Рубио всё испортил: Венедиктов загрустил, что Трамп отвлёкся на Иран

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Шанс на то, что российско-американские переговоры состоятся в этом году, есть, но он очень мал.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по действиям американской администрации, есть шанс в этом году перейти к переговорному треку. Раньше я давал больше, сейчас – меньше. Я думал, что Трамп скорее договорится с Ираном и освободит себе руки. Ан нет», – сказал Венедиктов.

На грустный прогноз его побудили слова американского госсекратаря Марка Рубио, который заявил, что США сейчас заняты Ближним Востоком.