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Украинская армия недополучает критическую массу людей, необходимых на фронте.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил член оборонного комитета ВР Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-депутат говорит, что проблемой ВСУ является не просто нежелание огромной массы людей, но их страх идти в армию, из которой стараются бежать при первой же возможности.

«И это критическая масса людей, которую не дополучают вооруженные силы», – сказал Рахманин.

У него спросили, правда ли, что число дезертиров составляет порядка 50% от новобранцев.

«Я не могу говорить. Мне известны цифры, но, к сожалению, я не уполномочен эти цифры озвучивать. Я стараюсь быть законопослушным гражданином. Но это критическая цифра», – ответил он.

По его словам, не решит проблему ни контракт, ни упрощение перевода в другую часть.