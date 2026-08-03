Депутат Рады: Ничего не помогает – бегство из ВСУ достигло критических показателей

Игорь Шкапа.  
03.08.2026 19:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская армия недополучает критическую массу людей, необходимых на фронте.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил член оборонного комитета ВР Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия недополучает критическую массу людей, необходимых на фронте. Об этом в интервью «Украинской...

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Укро-депутат говорит, что проблемой ВСУ является не просто нежелание огромной массы людей, но их страх идти в армию, из которой стараются бежать при первой же возможности.

«И это критическая масса людей, которую не дополучают вооруженные силы», – сказал Рахманин.

У него спросили, правда ли, что число дезертиров составляет порядка 50% от новобранцев.

«Я не могу говорить. Мне известны цифры, но, к сожалению, я не уполномочен эти цифры озвучивать. Я стараюсь быть законопослушным гражданином. Но это критическая цифра», – ответил он.

По его словам, не решит проблему ни контракт, ни упрощение перевода в другую часть.

«Если человек убегает из учебного центра, ему безразличен усложненный или упрощенный перевод. Он никуда не хочет переводиться, потому что служить не хочет.

Эту проблему нужно решать. Ее сложно решать, но и это предложение эту проблему не решает от слова вообще. Если человек готов заплатить 30-35 или 40 тысяч долларов за то, чтобы не служить, если вы ему даже семь тысяч долларов будете платить, чтобы он служил, его это не устроит», – печалится Рахманин.

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English version :: Читать на английском Депутат Рады: Ничего не помогает – бегство из ВСУ достигло критических показателей

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