На Украине часто можно услышать претензии за обзене на русском языке.

Об этом в эфире видеоблога «На линии огня» заявила ВСУшница с позывным «Гайка», представленная как комбат батальона дронщиков в 141-й бригаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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ВСУшница рассказала. что сама родом из России, детство проводила у бабушек в Питере и Мариуполе. В 2000 году ее семья переехала в Киев.

Ведущая поинтересовалась, мол, не было за это время потребности учить украинский.

«Я знаю, я могу писать на украинском, я могу разговаривать, но принципиально не хочу… Проблема в том, что я несколько раз хотела перейти на украинский, но всегда находятся люди, которым это не нравится, и которые рассказывают, что там свинособачий язык, и ты такая тварь, говоришь на русском. Но только почему-то это люди обычно говорят где-нибудь, сидя во Франции, в Италии. Мне, например, написал бывший, что я такая мразь, говорю на русском, а он в Португалию уехал, и он там родил настоящего казака, как оказалось. Я говорю: «А назвал как, Хулио?». Есть люди, которые мне нравятся, я защищаю свою страну, я гражданин этой страны, в конституции прописано моё право разговаривать, изъясняться на языке, на котором я хочу. У меня может быть моё вероисповедание, которое мне нравится», – говорит «Гайка».

При этом она считает, что государственным должен быть только украинский.

«Пока меня понимают, я изъясняюсь на таком языке, на котором мне удобно, потому что, к сожалению, читаю я на русском, а человек не может говорить хорошо, красиво на украинском языке, если он не читает книги», – добавила она.

Впрочем, ВСУшница уверяет, что своих детей она воспитывает уже на украинских книгах, правда, судя по ее словам, это получается не очень.