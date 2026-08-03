Не нужно убаюкиваться, все проблемы впереди – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
03.08.2026 16:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Не стоит оценивать успехи российской армии на фронте количеством освобожденных ей километров. Активность авиации и дронщиков настолько высока, что даже удерживаемые ВСУ населенные пункты сложно назвать контролируемыми.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не стоит оценивать успехи российской армии на фронте количеством освобожденных ей километров. Активность авиации...

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«Все воспринимают возможности по активности войны только за счет утраченных или освобожденных территорий. С точки зрения гражданина, возможно, оно так. А с точки зрения возможности наносить удары, разрушать инфраструктуру вдоль линии боестолкновения, это совсем другое.

Количество УАБ, которые наносят удары по тому же Краматорску, по тому же Славянску, то, с какой дерзостью и уже непосредственно наглостью и уверенностью действуют российские ФПВ-дроны на оптоволокне в том же Краматорске, на других участках…

Утраты территорий нет, но контроля наших территорий в том смысле, каким он был раньше, тоже нет. Поэтому нам предстоит достаточно серьезное испытание, и новому Главкому предстоит много, чтобы успеть, а успеет ли он, если министр обороны не успеет наладить соответствующим образом обеспечение всех потребностей украинской армии на фронте?

Поэтому от этих двух людей зависит многое, но и они вдвоем, какие бы ни были гениальные, если украинская экономика во главе с премьер-министром новым, еще пока ни хрена не сделавшим для этой армии, со старым президентом и его постоянно меняющейся командой, если они не удовлетворят потребности нашей армии, то могут быть определенные проблемы, мягко говоря», – переживал он.

«Ну и следует напомнить, что российская армия начала проводить дополнительную мобилизацию, и их возможности, касающиеся действий на фронте, могут быть значительно увеличены. Поэтому время на данном этапе работает против нас, и не надо убаюкиваться, что мы там практически ничего не потеряли, а враг немного продвинулся. Это пока он немного продвинулся», – заявил Кривонос.

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