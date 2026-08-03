Украинцам продают как «перемогу» позорную сдачу Евросоюзу остатков металлургии
Украинская металлургия переживает тяжелейшие времена – с 2014 года объем производимой продукции упал более чем в четыре раза.
Об этом в эфире «ТСН» заявил экс-вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции, а ныне постпред в ЕС Тарас Качка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это отрасль, которая дико пострадала. У нас уничтожено три четверти наших мощностей. Сначала это был 14-й год, где мы потеряли половину, потом еще три четверти потеряли. С 40 миллионов [тонн] способности мы спустились на 7,5 миллионов. Плюс логистика нарушена. Сейчас оно еще хуже нарушено», – рассказал Качка.
Он говорит, что в этой катастрофической ситуации началась определённая переориентация на рынки ЕС, чему противились украинские металлурги, недовольные навязанной Брюсселем климатической повесткой.
Пострепд в ЕС считает, что украинская металлургия может интегрироваться в ЕС за полтора года, но нужно «совершить большой скачок в климатической политике».
«Это очень чувствительная для нас тема, потому что мы их торговые партнеры. Во многом мы можем судиться с ними, но в то же время – интегрироваться. Это определенные парадоксы. Мы выбираем интегрироваться.
Так вот, кроме такого протекционизма, это еще развитие в координатах климатической политики. Поэтому нам нужно сильно подтянуть климатическую политику у нас.
И, в принципе я рад, что министерство экономики и окружающей среды, которое как раз объединяет этот экономический прагматизм и окружающую среду, работают дальше вместе и активизируются по законодательству», – похвастался прогибом под жесткие европейские требования Качка.
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