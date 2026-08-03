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Жители Севастополя позитивно относятся к «братским украинцам», но критикуют захвативших власть бандеровцев и ждут денацификации Украины.

Так они отвечали на вопросы, которые задавал им блогер из Мариуполя Андрей Горловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я конкретно плохо воспринимаю то, что происходит – в частности, политическую ситуацию, когда бандеровцы пришли к власти. Но именно к нации, если считать, что она существует, то в принципе нормально. У меня мать – украинка и никаких претензий нет – тут вопрос исключительно политический к руководству, и тому, что они начали творить после 14-го года», – ответил один из опрошенных.

Жители города также считают, что отношения с украинским населением восстановятся после денацификации страны:

«Я думаю точно так же, как с Германией после 45-го года. Все будет хорошо, просто мы проведем денацификацию, приведем в порядок все. Главное – не допустить, чтобы, как сейчас в Германии, все не вернулось на круги своя».

– Мы все – славяне: русские, белорусы и украинцы, – отвечали одни опрошенные, а некоторые говорили, что России нужно быть более решительной:

«Конечно, надо действовать, потому что мы же не против украинцев непосредственно, к которым мы относимся нормально, а против обстановки, которая складывается».

При этом, не все верят, что украинцев удастся вернуть в братскую Россию:

«Я думаю, что никакой Украины больше существовать не будет. Она будет или американская, не наша. Народ, который съехал туда, живет в Европе, а наши – мы всем дали гражданство».

Встретил блогер и своего земляка, который живет в Севастополе с 2007-го года, участвовал в референдуме и Антимайдане: