Укро-фермер в русофобском кураже неожиданно вышел на «мирные переговоры с РФ» – и шокировал ведущую

Украинский фермер-русофоб Роман Войтенко в отчаянии от того, что не может сбыть свой урожай пшеницы.

В интервью телевидения порта Южный Одесской области он призвал коллег организовать «картонный майдан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тонна пшеницы, чтоб вы понимали, стоит, как две канистры дизеля. Две канистры солярки – это тонна нашего зерна, понимаете. Это же сколько труда вложено. У меня слов не хватает. Плохо, что мы молчим. Нужно выйти на мирные акции протеста с картонками. Я понимаю, что война. Но если мы этого не сделаем, мы не выживем», – сказал Войтенко.

Ему особенно обидно от того, что в этом году собран рекордный урожай – 6 тонн с га. Чтобы выйти в ноль, ее нужно продать по цене 5 тыс гривен за тонну, а реально предлагают только 3 тыс гривен. Ситуацией пользуются мошенники, которые обещают фермерам цену повыше, забирают урожай и не платят. Войтенко не видит никакой перспективы.

«Даже если мы допустим, что Владимир Зеленский договорится с Путлером, смотрите, разбито все. Будет, как в Рени и Измаиле. Приезжает фура, стоит лодка, стоит корабль. И они прям с фуры – на корабль. Вы же понимаете, какая очередь будет стоять из автомобилей», – рассуждал укро-фермер.

Войтенко – укропатриот, и каждый год ездит за свой счет на фронт вывозить раненых. Он произнес все обязательные свидомые заклинания про перемогу, но потом неожиданно для самого себя призвал к мирным переговорам с Россией.

«Нужен диалог со всеми странами, которые не поддерживают Россию. Польша наш сосед. Мы от нее никуда не денемся. Точно так же мы не денемся от России. Нам нужно находить общий язык какой-то. Любая война заканчивается переговорами. Рано или поздно придется нам садиться за стол переговоров и решать. Я думаю, что уже пора решать», – выпалил Войтенко.

От неожиданности ведущая зависла, а потом перевела разговор на вывоз зерна через Польшу, который маловероятен, учитывая нынешние отношения этой страны с Украиной.