Запад готовит теракты на Балтике и в Азии руками украинцев – эксперт

Ротация руководителей силовых ведомств на Украине связана с тем, что Запад делает ставку на террор и эскалацию, которую стоит ожидать на Балтике и в Азии.

Об этом в эфире видеоблога Книжный день Центр × Delib заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они будут приходить к более жёстким террористическим действиям, к подрывной войне, попытке дестабилизировать ситуацию по максимуму на Балтике. Попытались устроить безобразие на Ближнем Востоке с Ираном. Долгосрочная цель была, на самом деле, конечно, не Иран, а создание котла в районе Центральной Азии, чтобы нам всем тут, как говорится, пусто было, но оно не удалось. И даже Турция, которую я не считаю дружественной России, сейчас не хочет идти на провокации ни на какие. Да, Турция утверждает, что будет помогать дальше Украине, говорит, что с военно-морской точки зрения они будут обеспечивать своё понимание стабильности в Чёрном море. Это, конечно, очень жёсткое заявление. И они по-прежнему признают территориальную целостность Украины, то есть не признают Крым нашим. Это очень плохие заявления. Но турки не готовы платить за Запад, не готовы идти воевать против России», – сказал он.

«Остаётся Балтика, я считаю, что это последний довод короля. Отсюда эти все душители – у Александра Поклада кличка душитель, нынешнего главы СБУ. Этот Хмара — убийца патентованный, этот Буданов (признан в России экстремистом и террористом), этот нацист Драпатый, – потому сейчас их и достали из загашника, что это действительно последний довод короля, то есть всё терроризм. Отпетые личности, лишённые высшей мозговой деятельности, которые действительно готовы пуститься во все тяжкие, только чтобы нам с вами, как говорится, плохо было. Ну, они, конечно же, добьются эскалации», – заявил Артамонов.

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