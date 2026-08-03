По Затоке надо бить еженедельно – Кнутов

Максим Столяров.  
03.08.2026 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 683
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


России нужно каждую неделю наносить удары по железнодорожному мосту в Затоке, и заодно по путепроводам из Польши, чтобы сократить поток оружия для ВСУ хотя бы вдвое.

Об этом на канале партии «Справедливая Россия – за правду» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно каждую неделю наносить удары по железнодорожному мосту в Затоке, и заодно по...

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«Сейчас мы должны максимально, то есть практически круглосуточно заниматься тем, чтобы развивать производство наших зенитных ракет, наших ударных комплексов.

Зенитные ракеты нам тоже надо развивать, потому что Украина резко увеличивает производство беспилотников. Тем более, что все фабрики находятся, как правило, в Европе, а теперь и в США. И, естественно, по этим фабрикам на данном этапе мы не работаем.

А раз не работаем, значит мы получаемся в гораздо худшем положении: Украина может работать по нашим оборонно-промышленным предприятиям, а мы по ее оборонно-промышленным предприятиям, вынесенным в Европу, работать не можем.

Единственный только выход у нас есть – это полная изоляция Украины. Полную изоляцию от внешнего мира мы обеспечить не можем, но частичную можем. Хотя бы на 60%.

Черноморские порты мы сейчас изолировали. Дальше нужно сейчас работать по транспортным коридорам с Румынией и с Польшей», – сказал Кнутов.

«По мосту в Затоке пролет удалось уничтожить, но пока непонятно: то ли автомобильный пролет уничтожили, который малоэффективен был, а железнодорожный остался. Но в любом случае эшелоны пошли по мосту.

Поэтому по этому мосту надо работать, может быть, даже каждую неделю. Потому что 20% оружия идет как раз с стороны Румынии, а сейчас, наверное, и больше будет.

И затем уже, соответственно, одновременно надо работать и по транспортным коридорам из Польши. Если мы сократим поток оружия хотя бы наполовину, а это нам по силам, это будет облегчением и для нашей ПВО, и для наших, главное, простых людей», – добавил он.

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