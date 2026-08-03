За 12 лет войны против Донбасса и СВО Украина нарушила все заключённые перемирия.

Об этом на своём канале заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит ли России согласиться на воздушное перемирие или перемирие в Черном море? Я за свою жизнь пережил не одно перемирие. Будучи официальным представителем народной милиции ЛНР с 2014 года, было объявлено огромнейшее количество так называемых перемирий.

Я уже даже сбился со счета. Это были и школьные, и хлебные, и зимние, и рождественские, и пасхальные какие-то перемирия. Так вот, я вам с полной ответственностью заявляю, что ни одно из перемирий украинская сторона не соблюдала.

Все нарушения перемирий начинала Украина. Причем это не мои голословные заявления, это даже отмечала ОБСЕ. Они реально подавали факты, конечно очень завуалировано, что украинская сторона нарушала все эти перемирия», – сказал Марочко.