«Это исключено»: Пашинян уже не сможет удовлетворить Трампа и Алиева

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Переутвержденный на должности премьер-министра Армении Никол Пашинян не сможет выполнить обещания, которые он дал США и Азербайджану, то есть вычеркнуть Арцах (Нагорный Карабах) из армянской конституции и передать дорогу на Нахичевань американцам для организации «трипа» или «коридора Трампа».

Об этом бывший советник начальника ГШ ВС Армении Владимир Погосян заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Daily Europe Online», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него сейчас нет конституционного большинства. Поставить вопрос об отмене декларации за независимость, как хочет Алиев, этого уже не произойдет. Это исключено. Вопрос декларации, слава Богу, закрыт. Вопрос «трипа» тоже закрыт. По вопросу турецкого геноцида тоже не будет отмены. Это все равно, что евреев заставить забыть Холокост», – сказал Погосян.

Он рассказал, что согласно американскому соцопросу, 92% избирателей Пашиняна не хотят признавать Арцах азербайджанским.

Преамбула армянской конституции содержит общую ссылку на декларацию о независимости Армении, в которой, в свою очередь, упоминается Нагорный Карабах.

В марте армянский премьер-министр Никол Пашинян призвал исключить из конституции упоминание Арцаха.