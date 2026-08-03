Львовский профессор: «Поляков принуждают найти общий язык с Москвой»

Игорь Шкапа.  
03.08.2026 18:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Чтобы Польша отказалась от поддержки Украины, Варшава должна почувствовать реальный страх перед Москвой.

Об этом в эфире канала «Лиги» заявил проректор Украинского католического университета (Львов) Мирослав Маринович, отсидевший при СССР срок за антисоветскую пропаганду и агитацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы Польша отказалась от поддержки Украины, Варшава должна почувствовать реальный страх перед Москвой. Об...

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«Если реконструировать российскую логику, в частности путинскую, то есть на каком-то этапе он придет к выводу, что для того, чтобы обеспечить отречение Польши от помощи Украине, нужно так эскалировать, чтобы Польша побоялась, чтобы она почувствовала, что ее поддержка Украины становится слишком угрожающей. И поэтому я лично уже давно ожидаю и дроновых атак на Польшу, и каких-то гибридных», – рассуждал галичанин.

По его словам, эти атаки будут преследовать цель заставить поляков бояться.

«Эти гибридные атаки будут иметь одну цель – вызвать в польском обществе мнение: «Да слушайте, чего мы из-за той Украины будем страдать? Давайте просто прекратим помогать в Украине, тем более что это наш враг.

Они не хотят признать наши боли исторические, что мы им помогаем? Да лучше найти общий язык с Москвой!», – опасается Маринович.

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English version :: Читать на английском Львовский профессор: «Поляков принуждают найти общий язык с Москвой»

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