Количество украинских «антикоррупционеров» достигло численности ВСУ – укро-депутат
Украинские майданы могут обернуться тем, что страна останется лишь в воспоминаниях историков.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил член оборонного комитета ВР Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Народ тоже может ошибаться, избиратель тоже может ошибаться, а сам по себе общественный, гражданский протест не означает его святости или безошибочности.
Умение политиков как системы, не конкретных людей, а как системы, стабилизирующей государство, с одной стороны прислушиваться, с другой стороны чувствовать, где есть угроза, а где есть риск, где нужно, а где не нужно.
Иначе эта система просто может рухнуть и мы будем самой демократичной, несчастной страной, которая будет существовать только в воспоминаниях историков в будущем», – рассуждал укро-депутат.
Он не удержался от того, чтобы не уколоть так называемых «антикоррупционеров».
«Очень хотелось, чтобы мы все дожили до победы и гордились всеми – и нашим гражданским обществом, и нашими военными, и нашими президентами, и даже нашими антикоррупционерами, которых становится все больше и больше. По-моему, их численность максимально приближается к численности сил обороны», – язвительно заметил Рахманин.
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