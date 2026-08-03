Количество украинских «антикоррупционеров» достигло численности ВСУ – укро-депутат

Украинские майданы могут обернуться тем, что страна останется лишь в воспоминаниях историков.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил член оборонного комитета ВР Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народ тоже может ошибаться, избиратель тоже может ошибаться, а сам по себе общественный, гражданский протест не означает его святости или безошибочности.

Умение политиков как системы, не конкретных людей, а как системы, стабилизирующей государство, с одной стороны прислушиваться, с другой стороны чувствовать, где есть угроза, а где есть риск, где нужно, а где не нужно.

Иначе эта система просто может рухнуть и мы будем самой демократичной, несчастной страной, которая будет существовать только в воспоминаниях историков в будущем», – рассуждал укро-депутат.