«Люди брошены на произвол. Обязательств больше нет. На Украине создано кастовое общество» – Кущ

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Украинские чиновники игнорируют потребности народа и занимаются только личным обогащением, в то время как треть населения оказалась на грани выживания из-за бедности .

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине безработные сейчас вообще никого не интересуют. Если раньше, до войны, этот аргумент еще на чиновников как-то действовал, то сейчас этот аргумент вообще никого не интересует. Ну, не можешь себя обеспечивать и не обеспечивай, и государство тебе ничего не должно, так что умри. Государству абсолютно до лампочки, что там у тебя происходит. Это можно увидеть по тому, как настроена система с внутренне перемещенными лицами. Сейчас это колоссальная проблема, потому что это люди, брошенные на производство судьбы», – сказал Кущ.

«В конце прошлого года Всемирный банк провел исследование, отметил, что уровень людей за чертой бедности на Украине – 30%. Черта бедности – это 8800 гривен на человека. То есть почти треть людей живет ниже черты бедности, на уровне физиологического выживания. Всемирный банк отметил в этом исследовании, что идет колоссальное расслоение общества. Внутренне перемещенные лица не могут устроиться на работу там, где они находятся. Никто им особо не помогает. С одной стороны, дефицит рабочих рук, с другой стороны – 13% безработных в стране. Абсолютно аномальные вещи», – отметил он.