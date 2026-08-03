«Люди брошены на произвол. Обязательств больше нет. На Украине создано кастовое общество» – Кущ
Украинские чиновники игнорируют потребности народа и занимаются только личным обогащением, в то время как треть населения оказалась на грани выживания из-за бедности .
Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Украине безработные сейчас вообще никого не интересуют. Если раньше, до войны, этот аргумент еще на чиновников как-то действовал, то сейчас этот аргумент вообще никого не интересует.
Ну, не можешь себя обеспечивать и не обеспечивай, и государство тебе ничего не должно, так что умри. Государству абсолютно до лампочки, что там у тебя происходит.
Это можно увидеть по тому, как настроена система с внутренне перемещенными лицами. Сейчас это колоссальная проблема, потому что это люди, брошенные на производство судьбы», – сказал Кущ.
«В конце прошлого года Всемирный банк провел исследование, отметил, что уровень людей за чертой бедности на Украине – 30%. Черта бедности – это 8800 гривен на человека. То есть почти треть людей живет ниже черты бедности, на уровне физиологического выживания.
Всемирный банк отметил в этом исследовании, что идет колоссальное расслоение общества. Внутренне перемещенные лица не могут устроиться на работу там, где они находятся. Никто им особо не помогает.
С одной стороны, дефицит рабочих рук, с другой стороны – 13% безработных в стране. Абсолютно аномальные вещи», – отметил он.
«Коэффициент Джини, который показывает социальное неравенство, вырос с 0,25 до 0,5 во время войны. Хотя казалось бы, война – это период солидаризации общества.
Солидаризация – это когда система равенства и равных прав усиливается. А у нас – наоборот, во время войны колоссальный скачок роста уровня неравенства.
То есть мы фактически идем в сторону создания кастового общества», – подытожил он.
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