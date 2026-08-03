Кокаинист Зеленский в очередной раз предложил личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы срочно обсудить заключение перемирия.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на советника Зе-офиса Михаила Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Владимир Зеленский предложил России прекратить удары с воздуха, остановить атаки на энергетическую инфраструктуру, зафиксировать линию фронта и перейти к сложным переговорам. Также глава государства заявил о готовности к личной встрече с Путиным», – сказал укро-чиновник.

Донецкий фотограф Денис Григорюк напоминает:

«Похоже, что украинское 40дневное «принуждение к миру» подошло к концу…

Что тут можно сказать. Очередной надежный, как швейцарские часы, план, вроде контрнаступа 2023, операции по вторжению в Курскую область в 2024 и 2025 годах, «дал» свои плоды. Но не такие, как хотелось бы украинским террористам».

О том, чем обернулся для Украины 40-дневный Зе-план, рассказывает объявленный Россией в розыск киевский политолог Юрий Романенко:

«В нормальной бы стране, если бы слушали, то, может быть, что-то услышали. Не было бы тех проблем с людьми несчастными, которые сейчас в Харькове сидят, в Сумах, где просто все нах…р сносится, разносится. Терехов (мэр Харькова, – авт.) сегодня сказал, что получили под сто ударов, Россия нанесла с помощью дронов, ракет, преимущественно дронами, и половина из них уже FPV-дроны. Разносят заправки, все там обстреливается – то, что они хотят вывести из строя, – «эфпивишками» на оптиковолокне. И люди сидят, ждут, ждут, – смотришь на этот несчастный Краматорск, который топят, на эти несчастные Сумы, которые выжигаются. Ну, я говорил в 2022-м году, что Левый берег к е…ной матери эти уроды выжгут. И это не потому, что я этого хочу – я этого не хочу, но просто такова логика войны. Если у них есть возможности, точно так же, как и у нас сейчас, – они будут, и они это делают. И они жгут. И поэтому на этой неделе мы видели на фоне истощения нашей ПВО, что делала Россия».

Военкор Дмитрий Астрахань объясняет, почему инициативу Зе-офиса надо отвергнуть: