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Украина наносила удары по так называемому «теневому флоту» России в международных водах, не дождавшись разрешения на это от Международной морской организации (IMO).

Об этом украинский военный эксперт Петр Черник заявил Пятому каналу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим цивилизованному миру и тем, кто за это отвечает: разрешите нам бить. Ради справедливости уже несколько ударов было. И что с того? Кроме обеспокоенности ничего не случилось. И в Черном море мы нанесли поражения их танкерам, и в Средиземном», – сказал Черник.

Он утверждает, что «теневой флот» состоит из 1,5 тысячи танкеров и перевозит 4 млн баррелей нефти в сутки.