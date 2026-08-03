Укро-эксперт признал, что Киев выбрал международный терроризм, в том числе, экологический

Елена Острякова.  
03.08.2026 17:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина наносила удары по так называемому «теневому флоту» России в международных водах, не дождавшись разрешения на это от Международной морской организации (IMO).

Об этом украинский военный эксперт Петр Черник заявил Пятому каналу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина наносила удары по так называемому «теневому флоту» России в международных водах, не дождавшись...

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«Мы говорим цивилизованному миру и тем, кто за это отвечает: разрешите нам бить. Ради справедливости уже несколько ударов было. И что с того? Кроме обеспокоенности ничего не случилось. И в Черном море мы нанесли поражения их танкерам, и в Средиземном», – сказал Черник.

Он утверждает, что «теневой флот» состоит из 1,5 тысячи танкеров и перевозит 4 млн баррелей нефти в сутки.

«Именно эта  нефть является бюджетообразующей. До 40% этих доходов ложится в бюджет. Чем больше мы сожжем, тем лучше. Или потопим. Хотя будут проблемы с экологией», – вещал Черник.

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English version :: Читать на английском Укро-эксперт признал, что Киев выбрал международный терроризм, в том числе, экологический

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