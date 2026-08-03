Зе-банда похвасталась, что вынудила украинских аграриев «разлюбить Россию»

Игорь Шкапа.  
03.08.2026 18:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 658
 
Дзен, ЕС, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина


Если ранее украинские аграрии не были заинтересованы в экономической интеграции с ЕС, то теперь якобы только этого и ждут.

Об этом в эфире «ТСН» заявил экс-вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции, а ныне постпред в ЕС Тарас Качка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ранее украинские аграрии не были заинтересованы в экономической интеграции с ЕС, то теперь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая поинтересовалась возможно ли сопротивление внутри Украины вступлению в ЕС со стороны бизнеса, в частности аграрного, которому придётся подстраиваться под жесткие нормы.

«Для меня очень утешительная история, потому что у я когда переговаривал соглашение об ассоциации, у нас была торговая часть и мы спрашивали у бизнеса, у аграрного бизнеса, 10-й, 11-й год, 12-й: «Что вы хотите от ЕС? Какой доступ на рынки?». Говорят: «Да что хотите, переговаривайтесь, мы все равно в другую сторону торгуем. Нас это не интересует», – вспоминает чиновник.

По его словам, все поменялось после 2014 года [когда был взят курс на конфронтацию с Россией].

«Потом ситуация изменилась и они обратились: «А почему так долго? Почему до сих пор все законы не приняты? Нам нужен… цигель, цигель. Нам нужно уже торговать молочной продукцией в ЕС».

Я смотрел вот такими глазами: ого, вот это изменение… Так вот, с 14-го года и по сей день весь украинский бизнес понял, что европейский рынок – это наш рынок», – заверил Качка.

Впрочем, он не стал говорить, что у украинского бизнеса просто не осталось другой альтернативы после того, как в доступ в Россию оказался закрыт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зе-банда похвасталась, что вынудила украинских аграриев «разлюбить Россию»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора