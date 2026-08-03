Зе-банда похвасталась, что вынудила украинских аграриев «разлюбить Россию»

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Если ранее украинские аграрии не были заинтересованы в экономической интеграции с ЕС, то теперь якобы только этого и ждут.

Об этом в эфире «ТСН» заявил экс-вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции, а ныне постпред в ЕС Тарас Качка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась возможно ли сопротивление внутри Украины вступлению в ЕС со стороны бизнеса, в частности аграрного, которому придётся подстраиваться под жесткие нормы.

«Для меня очень утешительная история, потому что у я когда переговаривал соглашение об ассоциации, у нас была торговая часть и мы спрашивали у бизнеса, у аграрного бизнеса, 10-й, 11-й год, 12-й: «Что вы хотите от ЕС? Какой доступ на рынки?». Говорят: «Да что хотите, переговаривайтесь, мы все равно в другую сторону торгуем. Нас это не интересует», – вспоминает чиновник.

По его словам, все поменялось после 2014 года [когда был взят курс на конфронтацию с Россией].

«Потом ситуация изменилась и они обратились: «А почему так долго? Почему до сих пор все законы не приняты? Нам нужен… цигель, цигель. Нам нужно уже торговать молочной продукцией в ЕС». Я смотрел вот такими глазами: ого, вот это изменение… Так вот, с 14-го года и по сей день весь украинский бизнес понял, что европейский рынок – это наш рынок», – заверил Качка.

Впрочем, он не стал говорить, что у украинского бизнеса просто не осталось другой альтернативы после того, как в доступ в Россию оказался закрыт.