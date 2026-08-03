Депутат Рады на фактах показал безграничное словоблудие Фёдорова

Игорь Шкапа.  
03.08.2026 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 869
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федров, восстановить котрого требует «картонный майдан», при своем назначении брал на себя обязанность разработать и реализовать так называемую мобилизационную реформу, но так и не смог решить этот вопрос.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил член оборонного комитета ВР Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федров, восстановить котрого требует «картонный майдан», при...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У него была мозаичная картинка из разных решений или идей, которые не вышли за пределы презентаций и диаграмм, но не было реформы, не было этих изменений коренных, не было правил.

Кое-что он фиксировал в виде там приказов и постановлений, которые, извините за откровенность, это подлинный, извините, медицинский факт, которые были сделаны с нарушением действующего законодательства и не приводили ни к чему и не решали ни одну из проблем, которые перед ним ставились», – подчеркнул укро-политик.

При этом издание, продвигающее Федорова, попыталось защитить его – мол, он в последнем интервью говорил, что уже в июле должна была быть объявлена, а в августе заработать ​​реальная реформа.

Гость эфира заметил, что Федоров и его замы регулярно приходили на заседание комитета.

«Они нам регулярно обещали, что уже вот-вот. Дату окончательного, безоговорочного, железобетонного старта этих реформ они переносили, ну, чтобы не соврать, как минимум три, по-моему, четыре раза.

Появилась бы она в июле? Возможно, но не факт, что она бы не была перенесена в пятый, шестой или седьмой раз. У меня такого убеждения нет», – подчеркнул Рахманин.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Депутат Рады на фактах показал безграничное словоблудие Фёдорова

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора