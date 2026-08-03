Депутат Рады на фактах показал безграничное словоблудие Фёдорова

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Отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федров, восстановить котрого требует «картонный майдан», при своем назначении брал на себя обязанность разработать и реализовать так называемую мобилизационную реформу, но так и не смог решить этот вопрос.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил член оборонного комитета ВР Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У него была мозаичная картинка из разных решений или идей, которые не вышли за пределы презентаций и диаграмм, но не было реформы, не было этих изменений коренных, не было правил. Кое-что он фиксировал в виде там приказов и постановлений, которые, извините за откровенность, это подлинный, извините, медицинский факт, которые были сделаны с нарушением действующего законодательства и не приводили ни к чему и не решали ни одну из проблем, которые перед ним ставились», – подчеркнул укро-политик.

При этом издание, продвигающее Федорова, попыталось защитить его – мол, он в последнем интервью говорил, что уже в июле должна была быть объявлена, а в августе заработать ​​реальная реформа.

Гость эфира заметил, что Федоров и его замы регулярно приходили на заседание комитета.