Буданов снова садится в лужу с исчерпанием российских ракет

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Россия произвела и накопила достаточное количество ракет, чтобы продолжать свою работу.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В отличие от своих прогнозов начала СВО, что у РФ заканчиваются ракеты, в этот раз Буданов был более скромным.

«Относительно ракет – мы постоянно отслеживаем темпы производства и так далее. Сколько у них ракет, нам достоверно известно, то, что они не наносили более года удары по энергетике, позволило им определенным образом накопить определенное количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы для того, чтобы продолжать свою работу», – заявил Буданов.