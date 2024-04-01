Буданов снова садится в лужу с исчерпанием российских ракет

Анатолий Лапин.  
01.04.2024 08:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1207
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия произвела и накопила достаточное количество ракет, чтобы продолжать свою работу.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия произвела и накопила достаточное количество ракет, чтобы продолжать свою работу. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


В отличие от своих прогнозов начала СВО, что у РФ заканчиваются ракеты, в этот раз Буданов был более скромным.

«Относительно ракет – мы постоянно отслеживаем темпы производства и так далее. Сколько у них ракет, нам достоверно известно, то, что они не наносили более года удары по энергетике, позволило им определенным образом накопить определенное количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы для того, чтобы продолжать свою работу», – заявил Буданов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть