Будут не переговоры с Украиной, а новый ультиматум России – мнение

Россия пойдёт на переговоры по Украине только после заключения договора с Западом о безопасности в Центральной Европе. Об этом в интервью Daily Europe заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я удивлён, как много ожиданий, что в случае прихода Трампа, начнётся какой-то успешный мирный процесс. Нынешнее состояние украино-российских отношений в условиях войны выглядят непримиримым и недоговороспособным. Второе: очевидно, что Москва на второй «Стамбул» не пойдёт. Сколько бы мне не говорили – чушь собачья, не будет никаких больше «Стамбулов». Кстати, в Кремле дали понять, что им нужны такие железные гарантии, в случае каких-либо соглашений о прекращении боевых действий… И третье – то, что мы слышим от Москвы – реалии на земле. А реалии на земле – это не только где расположены войска, это ещё и те политические решения о земле, которые в России приняты. Представить себе, что Россия пересмотрит решения по Крыму, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях – я не знаю, что должно произойти», – сказал Ермолаев.

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«Учитывая невменяемое состояние НАТО, и учитывая, что начались какие-то «качели» по поводу европейского оборонного союза, я бы предположил, что нас ждёт впереди пик, а инициативы Украины с приглашением России на переговоры завершатся тем, что Россия откажется и сделает очередное встречное ультимативное предложение. Возможно, частью этого будет предложение и США о подписании договора о безопасности между РФ и США. Которые будут касаться, например, контингента вооружённых сил, баз в Центральной Европе, размещения и неразмещения ракетного оружия с российской и с американской стороны и гарантии безопасности. После чего, возможно, будут переговоры по Украине», – спрогнозировал политолог.