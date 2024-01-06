«Бывает. Посмотрите, как воюет Израиль» – украинский генерал о гибели жителей Белгорода

Украина должна только наращивать удары, вроде ракетных атак Белгорода, не считаясь с гибелью мирных жителей.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наносим удары по военным объектам, ну и если где-то что-то случается кроме того, война – это тяжёлое и грязное дело. Случается и такое. Мы это видим в пока трёхмесячной войне в Израиле. То есть что-то где-то там произошло, израильтяне определили и довели, что была ошибка или не хотели этого делать, и продолжается, как говорится, дальше. Поэтому, если российская пропаганда показывает кадры, нужно показывать, что делается чуть ли не каждый день у нас.

Несмотря на все эти российские пропагандистские усилия, нам надо бороться за деоккупацию своих территорий и за одержание победы в войне, а это требует соответствующих действий с нашей стороны, и они будут только наращиваться», – заявил Романенко.