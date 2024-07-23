Бывший мэр Риги показал «зубы дракона» на границе с Россией

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Латвия начала устанавливать на границе с Россией противотанковые заграждения. Об этом сообщил депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков.

В своем телеграм-канале он разместил видео с полосой установленных бетонных фортификационных сооружений — так называемых «зубов дракона».

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«Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП Терехово», — написал он.

Напомним, Латвия, Эстония и Литва договорились о строительстве «линии обороны» на границе с Россией и Белоруссией еще минувшей зимой. А в прошлом месяце к прибльтам присоединились и поляки.

По мнению авторов инициативы, «линия обороны» вдоль границы с Россией и Беларусью необходима для защиты Евросоюза от военных угроз и других «опасных действий» со стороны Москвы, которая, по их мнению, может напасть после завершения войны на Украине.

В России опровергают заявления о своих якобы агрессивных планах на территории НАТО. Владимир Путин даже назвал подобные заявления «бредом собачьим».