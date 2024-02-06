Царёв: Имя Зеленского будет проклято в веках на территории сегодняшней Украины

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Склонение американцами Украины к «стратегической обороне» – это ловушка для Киева, часть «предательского» плана по прекращению войны и перекладывания всей ответственности за неё на Владимира Зеленского.

Об этом на канале обозревателя Павла Иванова заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что у Байдена нет чёткого плана сценария «перемоги» Украины. В то же время – он не может сказать, что готов на заморозку, потому что возникнет множество вопросов.

«А зачем столько денег американских налогоплательщиков потратили? Путин же сразу предлагал «Стамбульские соглашения», война останавливается. Он всё время предлагал переговоры, а вы говорили, что нет. Ему (Байдену) нечего ответить на этот вопрос, этот вопрос ему забивают, как гвоздь в крышку гроба, все [оппоненты], это самый неприятный вопрос», – сказал Царёв.

Выходом может быть, разве что, приход к власти Трампа, который скажет, что «Байден плохой, а я остановлю войну». Но это не тот вариант, который хотел бы нынешний американский президент, поэтому Вашингтон разыгрывает другое.

«Для него есть единственный выход, это когда Зеленский скажет: спасибо от всей души американскому народу, президенту Байдену, он не дал растоптать украинскую государственность, мы сохранили Украину, но пришло время остановить эту войну, и я очень рассчитываю, что США помогут в этом. Остановить войну, и это будет большая победа всего человечества и США. И Байден тогда скажет: Зеленский просит, Зеленский благодарит, я сделаю так, как он хочет. Кто будет нести ответственность? Зеленский. Имя Зеленского будет проклято в веках на Украине», – подчеркнул политик.

Именно поэтому, по его словам, Украину склоняют к «стратегической обороне».

«По-украински есть слово «пидступный» – предательское предложение от США, которое сейчас потихонечку реализуется. Они навязывают Зеленскому сценарий перехода в оборону. То есть он должен сказать, что границы 1991 года недостижимы. И когда Зеленский это скажет, следующий вопрос будет очевидный: а зачем дальше воевать? Чем дальше мы воюем, это я со стороны Украины, тем больше мы оставляем территории. Значит надо прикладывать все усилия, чтобы остановить войну прямо сейчас на этой линии фронта, и не тратить людей и деньги, не терять территории. Это ловушка. Поэтому они всячески ведут его к тому, чтобы он всё-таки выполнил положенную ему роль, ту, которую он реально заслуживает – человека, ответственного за гибель страны, гибель людей, экономики, за разрушенную страну», – объяснил Царёв.