Цель теракта в «Крокусе» такая же, как у обстрелов Белгорода – ветеран СВО

Максим Столяров.  
24.03.2024 16:44
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Терроризм


Основная цель теракта в «Крокус сити холле» – это посеять панику в российском обществе. Точно так же, как происходит в Белгороде и Донецке.

Об этом в эфире канала «Ваши новости» заявил президент Союза ветеранов СВО, замкомандира 71-го полка майор Олег Панчурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основная цель теракта в «Крокус сити холле» – это посеять панику в российском обществе....

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«Что делает Украина этими обстрелами? Они ведут беспокоящий огонь по городу без определённых целей. Точнее, цель одна – заковать психологически население, внедрить ужас и страх.

Так же, как и вчерашний теракт – для того, чтобы дестабилизировать психологическое состояние общества в данное время.

Я уже общался с гражданскими людьми – они будут ходить с опасением в аэропорт, в метро. Потому что каждый думает, что такое может произойти. Переживание, дестабилизация.

Это делают, чтобы люди боялись. И они реально боятся», – сказал Панчурин.

Однако он подчеркнул, что враг добьется и обратного – сплочения российского общества перед угрозой.

«Но есть одно «но». Вот у нас в зале сидит Кирилл, который немедленно сдал кровь. Такие моменты сплачивают народ. Посмотрите, какая очередь на переливание крови. Таксисты работают бесплатно, людей вывозили.

Но такого сплочения лучше не надо, лучше сплачивать патриотизмом», – добавил майор.

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