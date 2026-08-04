40-дневная террористическая операция Зеленского против России потерпела полный крах – Киеву нужно соглашаться на любые уступки.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР бывший боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас запасов нет, порты заблокированы. Говорят, что еще 20-30 дней, и экономика ляжет. Мы как будто бы вынудили Россию дальнобойными ударами, а сами идем с предложением, что мы согласны на все, давайте останавливаться», – прокомментировал ведущий.

«Вопрос в том, на что конкретно мы согласны? Такие переговоры могут быть, но они будут тогда происходить без перемирия энергетического, без перемирия в воздухе, вообще без перемирия.

Потерянное доверие. С 22-го года сколько раз на переговорах намахали. Ну, это очевидно. Если, конечно, разведут еще раз россиян, если из российской делегации сделают еще раз лохов, тогда поаплодируем. И я честно признаю, что тогда Зеленский спец по разводу российских лохов.

Но тут Буданов отвечает, что Российская Федерация и ее военная компания зашла в тупик.

А у меня вопрос – тупик в Запорожье, в Сумах, на Харьковском направлении, под Славянском, где мост уничтожен. Или в Затоке, где нанесен удар по нашей инфраструктуре. Где тупик?» – возмущался Мосийчук.